В Гамбурге обнаружена 1000-килограммовая бомба времен Второй мировой войны

В акватории речного порта Гамбурга обнаружена 1000-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.

Снаряд находился на глубине семи метров. После его извлечения на поверхность, спасатели приступили к обезвреживанию детонаторов.

Район проведения операции оцеплен, временно прекращено движение транспорта. Все жители близлежащих домов были эвакуированы.

В работах принимают участие около 50 специалистов. По словам представителей экстренных служб, операция будет завершена в ближайшие часы.

25 декабря прошлого года в немецком городе Аугсбург была проведена эвакуация 54 тысяч жителей из-за обнаружения авиационной бомбы весом 1,8 тонны. Находка была сделана в ходе строительных работ в исторической части города. Взрывное устройство, которое, предположительно, принадлежит вооруженным силам Великобритании, является самой большой бомбой, когда-либо найденной в Баварии.

В октябре 2015 года из-за неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны берлинские власти эвакуировали Еврейский музей. Снаряд весом 250 килограммов обнаружили на близлежащей строительной площадке. Авиабомба была сброшена союзнической авиацией во время налетов на столицу Третьего Рейха.