Советская бомба нарушила работу берлинского аэропорта

Работа немецкого аэропорта Берлин-Тегель была нарушена из-за обнаружения поблизости от транспортного объекта бомбы времен Второй мировой войны. Такая информация была опубликована в Twitter воздушной гавани.

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Инцидент произошел во вторник, 29 августа. По данной причине были временно отменены все рейсы на вылет и прилет. Как уточняет портал Airlive, взрывное устройство советского производства было найдено примерно в 15:30 по местному времени (16:30 мск).

Позднее в тот же день в аэропорт прибыли саперы, которые начали операцию по обезвреживанию бомбы. Воздушную гавань пришлось закрыть примерно на три часа, пока специалисты не завершили работу.

В итоге более 40 самолетов, которые в тот день летели в Тегель, перенаправили в другой берлинский аэропорт Шёнефельд. Когда саперы обезвредили снаряд, воздушная гавань начала функционировать в обычном режиме.

За период Второй мировой войны на Германию было сброшено свыше двух миллионов бомб. При этом более 20 процентов из этих снарядов не разорвались. Временами данные устройства все еще обнаруживают в разных регионах страны.