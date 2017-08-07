В аэропорту Сочи по ошибке объявили эвакуацию пассажиров. Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, передает РИА Новости.

В воздушной гавани неожиданно сработала система экстренного оповещения. По громкой связи на транспортном объекте передали следующий текст: «Внимание, возникла аварийная ситуация. Просим вас сохранять спокойствие и незамедлительно покинуть здание».

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Пассажиров также призывали отойти от строения на безопасное расстояние. Объявление повторялось примерно 20 минут, на русском и английском языках.

При этом часть путешественников отреагировала на него, направившись к выходу. Остальные не придали уведомлению особого значения. Охрана аэропорта объяснила случившееся техническими неполадками, вызванными жаркой погодой.

В сентябре 2016 года аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге частично эвакуировали из-за того, что неизвестный заявил по телефону о заложенной в авиагавани бомбе. Сообщение оказалось ложным.