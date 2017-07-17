Эвакуацию пассажиров из самолета в мексиканском аэропорту сняли на видео

Видео: @ryane3459 / Twitter

Пассажиров самолета мексиканской авиакомпании AeroMexico пришлось эвакуировать после того, как у лайнера лопнула и загорелась шина шасси. Райан Эдвардс (Ryan Edwards‏), летевший рейсом 698 Мехико — Бостон, снял инцидент на видео и опубликовал запись в своем микроблоге Twitter.

ЧП произошло в воскресенье, 16 июля, когда воздушное судно уже начало движение по взлетной полосе в аэропорту столицы Мексики. Путешественники покинули самолет с помощью аварийных трапов.

В результате никто не пострадал, уточняет портал Boston 25 News. Пассажирам предоставили резервный борт, на котором они благополучно добрались до Бостона.