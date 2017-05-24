Из-за возгорания двигателя самолета в аэропорту Ньюарка пострадали 5 человек

В результате авиапроисшествия в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси незначительные травмы получили пять человек, сообщается в Twitter воздушной гавани.

Инцидент произошел вечером во вторник, 23 мая. Рейс United Airlines 1579 из Ньюарка в Сан-Франциско готовился взлетать, когда у самолета загорелся один из двигателей, передает Associated Press.

Экипаж остановил лайнер и обеспечил эвакуацию пассажиров.

Ожидается, что пассажиры проведут в аэропорту ночь, прежде чем их доставят в Сан-Франциско. Прием и отправка рейсов в Ньюарке на некоторое время приостанавливались.

28 октября 2016 года на взлетно-посадочной полосе аэропорта Чикаго загорелся Boeing 767 авиакомпании American Airlines. Пилоты были вынуждены прервать взлет и эвакуировать 161 пассажира. Пострадал 21 человек, у них незначительные травмы.