В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой

Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря. Об этом сообщает газета Het Laatste Nieuws.

Вредное выделение нашли около бельгийского города-курорта Конкке Хейст. Губернатор провинции Западная Фландрия Филипп Де Бакер призвал очистить море от «кладбища» боеприпасов. «Лучше сделать это до того, когда утечка газа будет масштабной», — сказал он.

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Сообщается, что общий вес найденного груза оценивается в 35 тысяч тонн.

В 2010 году немецкие экологи назвали Балтийское и Северное моря «бомбами с замедленным механизмом», представляющими опасность для людей и окружающей среды из-за сотен тысяч тонн боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн. По данным экспертов, в одних немецких территориальных водах этих морей находятся от 400 тысяч до 1,3 миллиона тонн боеприпасов, среди них бомбы с отравляющими веществами.

Иприт (он же горчичный газ) — химическое соединение с формулой S(CH2CH2Cl)2, боевое отравляющее вещество кожно-нарывного и цитотоксического действия. Поражает слизистые оболочки глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей даже при незначительных концентрациях вещества, а при более высоких, кроме местных поражений, наблюдается общее отравление организма. Попадание в глаза может привести к слепоте, на кожу — вызвать нарывы, в желудочно-кишечный тракт — резкие боли в желудке, слюнотечение, тошноту, рвоту и диарею (временами с кровью).

В ноябре 2018 года сообщалось, что сотни жители итальянской Болоньи и ее пригородов покинули свои дома из-за угрозы взрыва бомбы времен Второй мировой войны.

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