Град размером с теннисный мяч попал на видео

@lachainemeteo / Twitter

В регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке Франции выпал град размером с теннисный мяч. Видеозапись сильнейшей грозы опубликовали пользователи Twitter.

На кадрах видно, как бассейн частного дома пенится от частых ударов кусков льда о поверхность воды. Также пользователи соцсетей показали фото града и сравнили его теннисным мячом.

По данным метеорологической службы Keraunos, 6 июля стало рекордным днем 2019 года по количеству зафиксированных молний, передает ТАСС. Всего в прошедшую субботу было отмечено 73,7 тысячи электрических разрядов, преимущественно в Овернь-Рона-Альпы.

Отмечается, что национальная метеорологическая служба страны объявила оранжевый уровень погодной опасности более чем в 20 департаментах Франции.

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