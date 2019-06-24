Треть столицы Крыма осталась без электричества

В Симферополе без электроэнергии остались около 100 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте МЧС Крыма.

В Крымэнерго пояснили, что сбой произошел из-за аварии на одной из линий электропередачи. Ее причины выясняются, передает «Интерфакс». Без света остались районы площади Куйбышева, улицы Лермонтова, проспекта Победы, вокзала Бела Куна и прилегающие к ним улицы. Авария затронула 98 тысяч 268 потребителей.

Всего в Симферополе живет около 350 тысяч человек. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.

В начале июня несколько районов Севастополя затопило из-за сильного дождя. Из-за непогоды повредило шесть линий электроснабжения, на дорогах образовались пробки.

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