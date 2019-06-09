В России ужесточили наказание за воровство электричества

В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».

Штраф за первый неправомерный доступ к электросети остался без изменений и составляет 15 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч — для юридических. В случае повторного нарушения гражданам придется заплатить до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 200 тысяч, а юридическим лицам — до 300 тысяч рублей.

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В январе 2019 года председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс выступил с критикой действующей в стране системы электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей.

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