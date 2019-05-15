Российская многодетная семья почти пять лет прожила без электричества

В городе Кяхта (Бурятия) многодетная семья 4,5 года прожила в доме без электричества. Им пришлось добиваться подключения к электросетям через суд, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В 2014 году семье Буровых выдали земельный участок под строительство. Отмечается, что электричество там проведено не было. Спустя два года они построили дом и обратились с просьбой о присоединении к электросетям сначала в администрацию Кяхтинского района, а затем — в суд.

В конце 2016-го суд обязал местную администрацию подключить на участке Буровых электричество, однако чиновники подали иск о предоставлении отсрочки до 2018 года, мотивируя это дефицитом бюджета. Однако в отсрочке им отказали, и приставы начали исполнительное производство в отношении властей.

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29 апреля текущего года, после обращения Буровых в ОНФ, их дом подключили к электросетям. За 4,5 года жизни в новом доме без электричества семье приходилось тратить по семь тысяч рублей в месяц на бензин для электрогенератора, который включался максимум на два часа в день.

Отмечается, что подключение к электросетям через «Бурятэнерго», а также монтажные работы обошлись бы им в 47,4 тысячи рублей.

По словам эксперта регионального отделения ОНФ Юлии Сухаревой, многодетную семью, получившую участок на основании льготы, должны были обеспечить необходимой для жизни инфраструктурой. Предоставление участков в местах, где нет света, она назвала грубейшим нарушением прав.

В апреле российскую многодетную семью из сгоревшего дома в Саратове отправили «жаловаться в ООН». Мать семейства обращалась в районную прокуратуру и в жилищный отдел местной администрации, чтобы чиновники предоставили погорельцам новое жилье. Ей нигде не помогли, несмотря на то, что женщина вынуждена снимать квартиру и отдавать за аренду большую часть заработной платы.

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