Названа причина газовых долгов на Кавказе

Одной из главных причин появления долгов за газ и электричество на Северном Кавказе является теневая экономика. Об этом заявил глава Минкавказа Сергей Чеботарев, передает РИА Новости.

По его словам, плата за нелегальное потребление энергетических ресурсов нелегальными предприятиями перекладывается на население. Так теневой бизнес приводит к долгам по региону.

«Ликвидация подпольных предприятий, которые незаконно потребляют газ и электричество, перекладывая плату на жителей и официальные организации, позволит сократить астрономические объемы энегопотерь», — заключил министр.

Он напомнил, что размер долга в регионе превышает 120 миллиардов рублей. Он назвал эту цифру зашкаливающей.

Чеботарев отметил, что меры по сокращению теневого бизнеса принимаются. Если этого сектора экономики не станет, то в регионе пропадут задвоенные лицевые счета и сократятся объемы потерь энергоресурсов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» с просьбой списать населению некоторые долги за газ «в силу сложившихся особых обстоятельств». Он пояснил, что местный филиал «Газпрома» шесть лет не проводил инвентаризацию активов и обязательств, хотя должен это делать ежегодно. Из-за этого, отметил Кадыров, невозможно определить точную сумму задолженности населения за газ, а также долги, которые нельзя взыскивать по закону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru