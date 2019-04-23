Найдены миллиарды для решения проблем Чечни с электричеством

Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Северного Кавказа, которая входит в «Россети», выделит 5,6 миллиарда рублей на снижение потерь электроэнергии в Чечне. Об этом ТАСС сообщил гендиректор организации Виталий Иванов.

Материалы по теме Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?

По его словам, инвестиционная программа рассчитана до 2022 года. Треть ее бюджета будет потрачена на модернизацию сетей республики.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что Северный Кавказ суммарно задолжал за газ и свет 120 миллиардов рублей. Он не уточнял, какая часть из них приходится на Чечню.

В январе Заводской суд Грозного по иску прокуратуры постановил списать долги жителей за газ на сумму девять миллиардов рублей, чтобы не создавать «социальную напряженность». «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал это решение, 11 апреля Верховный суд Чечни отменил его. Глава республики Рамзан Кадыров просил компанию списать часть долгов «в силу сложившихся особых обстоятельств».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!