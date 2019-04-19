Ростехнадзор отметил улучшение показателей надежности «Россетей»

Глава Ростехнадзора Алексей Алешин отметил улучшение показателей надежности группы «Россети» по итогам осенне-зимнего периода (ОЗП) 2018-2019 годов. Об этом он заявил в рамках всероссийского совещания Минэнерго РФ, сообщает пресс-служба «Россетей».

«Основные показатели причин технарушений в сети 110 киловольт и выше, связанных с исчерпанием ресурсов,

снижены в сравнении с прошлым годом на 18 процентов, с недостатками эксплуатации — на 29 процентов», — отметил Алешин. Глава надзорного ведомства особо выделил работу МОЭСКа, снизившего аварийность на 28 процентов, и МРСК Центра и Приволжья — на 25 процентов.

По словам директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака, большая часть территориальных сетевых организаций (ТСО), не входящих в группу компаний «Россети», сегодня не готовы к проведению аварийно-восстановительных работ. «По сути, требованиям надежности, укомплектованности спецтехникой и аварийным резервом, готовности к быстрому проведению ремонтов сегодня отвечают только предприятия группы "Россети", а также крупные региональные компании, такие как ДРСК, Башкирская сетевая компания, Сетевая компания Татарстана», — отметил Грабчак.

В свою очередь глава «Россетей» Павел Ливинский, выступая на совещании, рассказал, что прохождению ОЗП предшествовала большая подготовительная работа. По его словам, была изменена целевая модель ликвидации технологических нарушений. Новый подход позволил снизить время восстановительных работ. Это касалось и времени выдвижения бригад к месту аварии, и времени подключения резервных источников снабжения. В результате среднее время восстановления электроснабжения было снижено с 3 до 2 часов.

Глава «Россетей» также отметил, что особое внимание уделялось отработке практических навыков взаимодействия и ликвидации инцидентов. В 30 регионах присутствия холдинга проведены масштабные учения энергетиков. Первые всероссийские учения состоялись в Дагестане. Особый акцент был сделан на таких регионах как Тверская область, Красноярский край, Республика Карелия.

В целом, готовность к проведению восстановительных работ во время ОЗП обеспечивали 9,9 тысячи подразделений в составе 49,4 тысячи человек, укомплектованных автомобильной и специальной техникой — 23 073 единицы. К оперативному применению были готовы 5,566 тысячи резервных источника снабжения.

При этом в период ОЗП 2018-2019 был зафиксирован рост на 12 процентов числа опасных метеорологических явлений, но несмотря на это количество массовых отключений электроснабжения удалось снизить более чем в два раза, с 26 до 11 случаев. Особо сложные погодные условия минувшей зимой наблюдались в Северо-Западном и Южном федеральных округах, но несмотря на это и благодаря превентивным мерам были минимизированы объемы и длительность нарушений.

В целом по итогам ОЗП количество технологических нарушений в сети 110 киловольт и выше снизилось на 10 процентов, а показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сократился на 47 процентов.

Глава «Россетей» отдельно остановился на важности работы по консолидации электросетевого комплекса. «Крайне важно формировать институт уполномоченных сетевых компаний. Безответственные и не вкладывающие в надежность территориальные сетевые компании, существующие за счет региональной тарифной надбавки, должны уходить с рынка. Это необходимо закрепить на законодательном уровне. По сути, сегодня безответственные ТСО угрожают единству и целостности энергосистемы», — отметил глава «Россетей».