Власти Хакасии проигнорировали проблему с долгами за электричество

Правительство Хакасии не выработало предложений по нормализации ситуации с долгами за электроэнергию. Об этом сообщили «Россети» по итогам рабочей встречи генерального директора МРСК Сибири (входит в группу компаний «Россети») Павла Акилина и главы Хакасии Валентина Коновалова, отвечающего за энергетическую безопасность территории.

На сегодняшний день задолженность за свет в регионе составляет 2,2 миллиарда рублей. Только за последние пять месяцев долг увеличился на 300 миллионов рублей.

Как напомнили в компании, ранее Валентин Коновалов давал личные гарантии того, что правительство приступит к подготовке плана по решению проблемы с колоссальными неплатежами предприятий региона за электроэнергию. Однако за пять месяцев работы нового правительства так и не был проведен аудит работы предприятий ЖКХ, которые оплачивают всего 40 процентов потребляемой электроэнергии.

«Если ситуацию не изменить, то только за 12 месяцев текущего года долг Хакасии превысит миллиард рублей», — прокомментировал итоги встречи Павел Акилин, отметив, что не увидел никаких конкретных предложений со стороны руководства региона. «За энергетическую безопасность региона отвечает глава республики. Если котельные в его регионе сидят без копейки с арестованными счетами и не платят ни за что, то он должен решать эту проблему, искать пути и механизмы выхода из кризиса, а не обвинять энергетиков в "выкручивании рук"», — продолжил Павел Акилин. — «Мы как раз здесь и готовы помогать. И обратите внимание: свет есть у всех добросовестных потребителей. Если где-то есть незначительные проблемы, я готов каждый случай взять "на карандаш", разобраться. У людей нет тепла и горячей воды, поэтому адресовать все вопросы нужно руководству региона, которое, повторюсь, отвечает за состояние энергетики и ЖКХ Хакасии», — подчеркнул топ-менеджер.

При этом он обратил внимание на то, что энергетики сегодня не требуют у властей повышения тарифа или оплаты долгов частных коммунальных предприятий из бюджета региона. Глава энергокомпании также сказал, что открыт к диалогу и готов вернуться к обсуждению вопроса при наличии конкретного плана действий.

Правительство региона взяло очередную паузу для разработки системного плана по нормализации ситуации.

