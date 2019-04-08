В нацпроекты России решили привлечь арабов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что для реализации российских национальных проектов будут привлечены деньги инвесторов из арабских стран. Его слова приводит ТАСС.

О заинтересованности инвестиций в Россию, в частности, заявил арабский инвестиционный фонд Mubadala, который ранее уже вкладывал в российские проекты. «У нас с ними 45 инвестиций, в том числе в такие проекты, как снижение потерь в "Россетях" за счет умных счетчиков, ликвидация цифрового неравенства с "Ростелекомом". Эти проекты они финансировали в самое кризисное время в России», — рассказал Дмитриев.

По словам главы РФПИ, арабы присматриваются к проектам в сферах здравоохранения и новых технологий. Дмитриев отметил, что привлечение подобного рода инвесторов «крайне важно», а сам фонд Mubadala охарактеризовал как «одного из наиболее эффективных и мудрых игроков на российском рынке».

«Мы уже привлекли их в платные дороги, в больницы, во многие другие сектора. И мы считаем, что во многом значимая часть иностранного финансирования нацпроектов придет именно из ближневосточных фондов», — добавил Дмитриев.

Программы национальных проектов были приняты и одобрены президентом России Владимиром Путиным 7 мая 2018 года. Они будут реализованы по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Завершить более 10 масштабных программ развития России планируется к 2024 году.

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