Медведев объявил о персональной ответственности министров за нацпроекты

Вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за реализацию в России нацпроектов. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев объявил во время интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». Правительство создает для них перечень персональных показателей.
«Мы сейчас формируем персональные показатели для вице-премьеров и министров, чтобы у них перед глазами был внятный перечень того, за что они отвечают. То есть не только в целом за развитие той или иной отрасли, как раньше, а каких именно конкретных цифр им нужно достичь», — уточнил глава правительства.
По словам Медведева, на настоящий момент разработаны и утверждены паспорта 76 федеральных проектов, «на которые раскладываются нацпроекты и комплексный план».
Стоимость реализации национальных проектов в рамках майского указа президента России составит 25,7 триллиона рублей. Их планируется потратить в течение шести лет.