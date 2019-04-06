Медведев объявил о персональной ответственности министров за нацпроекты

Вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за реализацию в России нацпроектов. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев объявил во время интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». Правительство создает для них перечень персональных показателей.

Материалы по теме Построят всех Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого

«Мы сейчас формируем персональные показатели для вице-премьеров и министров, чтобы у них перед глазами был внятный перечень того, за что они отвечают. То есть не только в целом за развитие той или иной отрасли, как раньше, а каких именно конкретных цифр им нужно достичь», — уточнил глава правительства.

По словам Медведева, на настоящий момент разработаны и утверждены паспорта 76 федеральных проектов, «на которые раскладываются нацпроекты и комплексный план».

Стоимость реализации национальных проектов в рамках майского указа президента России составит 25,7 триллиона рублей. Их планируется потратить в течение шести лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!