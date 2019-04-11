Верховный суд Чечни отменил списание жителям долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда города Грозный о списании долгов населения за газ на общую сумму 9 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает РИА Новости.

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В январе Заводской районный суд по требованию чеченской прокуратуры постановил списать долги граждан как «безнадежные к взысканию». «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение. Генеральная прокуратура назначила в прокуратуре Чечни служебную проверку в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженностей продолжается и разговоры о «прощенных» 9 миллиардах рублей беспочвенны — суд просто обязал навести порядок в вопросах взыскания долгов. При этом большая часть задолженности образовалась потому, что плату за газ начисляли на умерших и уехавших из Чечни жителей, утверждал Кадыров. Кроме того, были потери при транспортировке газа из-за того, что сети были сильно повреждены во время войны.

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