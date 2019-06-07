Российский город ушел под воду

Несколько районов Севастополя затопило из-за сильного дождя. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает РИА Новости Крым.

По данным агентства, начавшийся ночью дождь под утро превратился в мощный ливень с грозой и градом. В результате непогоды многие районы города оказались затопленными, повреждены шесть линий электроснабжения, на дорогах образовались пробки.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии и видео с затопленными дворами и накрытыми от града автомобилями.

Telegram / РУ_ЧП

В крымском главке МЧС сообщили, что все службы города переведены на усиленный режим работы.

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