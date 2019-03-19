В США затопило военную авиабазу с «самолетами конца света»

Военная база «Оффат» в штате Небраска, США, оказалась затоплена из-за наводнения. Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом Военно-воздушных сил США полковник Майкл Манион в Facebook.

Вода начала прибывать 15 марта. За три дня базу затопило почти на треть. Наводнение повредило 30 зданий из двухсот, под водой находится километр взлетно-посадочной полосы. Уровень воды поднялся из-за рекордного снегопада и снижения давления воздуха.

В «Оффате» располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Также на авиабазе находятся самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые называют «самолетами судного дня» или «конца света». Президент, министр обороны и другие высокопоставленные лица США будут использовать их в случае начала ядерной войны, в которой будут разрушены наземные структуры. Таких самолетов всего четыре на вооружении ВВС США, один из них всегда должен быть готов к вылету в течение нескольких минут.

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