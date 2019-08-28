Ливни и потоп спровоцировали транспортный коллапс во Владивостоке

Длящиеся второй день ливни во Владивостоке привели к перебоям наземного общественного транспорта. Движение трамваев и троллейбусов остановлено, автобусы ходят с опозданием, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что за ночь коммунальщики не успели расчистить дороги. Часть трасс подтоплена, на проезжей части остаются неубранными камни и грунт от селей.

В течение нескольких часов был ограничен проезд к подтопленному аэропорту, пассажиры добирались до терминала пешком по воде. Задержаны несколько рейсов, в том числе в Москву и Новосибирск, отменены полеты в краевые Дальнереченск и Кавалерово. По информации РИА Новости, сейчас аэродромная инфраструктура работает без сбоев, все рейсы выполняются, но с задержкой. Службы аэропорта устраняют последствия ливня.

Штормовое предупреждение в Приморье продлили на два дня, сообщается на сайте Примгидромета. «29 августа во Владивостоке и западной части Приморья, 30 августа на большей территории края ожидается сильный дождь, местами очень сильный дождь, сильные ливни. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 13-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в крае осложнится паводковая ситуация. В большинстве рек уровень воды поднимется на 0,4-1,3 метра, на юге региона — до 2,5 метра. В отдельных местах ожидается выход рек из берегов и подтопления.

Владивосток затопило в ночь на вторник, 27 августа, из-за сильных дождей. За полдня в городе выпала треть месячной нормы осадков.

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