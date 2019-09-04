Фонд «Вольное Дело» подарил машины скорой помощи Тулунскому району

Фонд «Вольное Дело» передал в подарок Тулунской городской больнице два автомобиля скорой медицинской помощи. Машины предназначены для оказания помощи пострадавшим от паводков жителям Тулуна и Тулунского района Иркутской области. Стоимость двух автомобилей составила около 6 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе фонда.

На торжественной церемонии передачи машин присутствовали министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант и генеральный директор фонда «Вольное Дело» Екатерина Никитина, которая вручила ключи от новых автомобилей главному врачу Тулунской городской больницы Елене Гусевской и заведующему отделением скорой медицинской помощи Александру Назарову. Глава благотворительной организации отметила, что фонд не мог остаться равнодушным к беде, которая случилась в Иркутской области и с момента трагедии сотрудничает с администрацией района, помогая пострадавшим от наводнения жителям.

Новые автомобили произведены на заводе ГАЗ. Они обладают повышенной проходимостью, оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования и средствами радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС И GPS, позволяющими точно определять координаты.

«Вольное Дело» — один из крупнейших в России благотворительных фондов. Он основан предпринимателем Олегом Дерипаской. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает образование, науку и культуру, среди самых известных его проектов — фестиваль «РобоФест», совместные проекты со Школой-студией МХАТ, Иркутский международный книжный фестиваль и поддержка археологической экспедиции на территории древнегреческого города Фанагория.

