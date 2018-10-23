Фонд «Вольное Дело» поддержал постановку спектакля школы-студии МХАТ

Фонд социальных инноваций «Вольное Дело» поддержал постановку студенческого спектакля «Чуш» школы-студии МХАТ, премьера которого состоялась в октябре. Основатель фонда Олег Дерипаска побывал на спектакле, а после него поговорил со студентами о поездке в Красноярский край, предшествовавшей постановке спектакля, учебе в школе-студии и будущем театра, сообщили в пресс-службе «Вольного дела». На встрече присутствовал руководитель курса Виктор Рыжаков, который рассказал, что визит Школы-студии стал большим событием для жителей Красноярского края. «Нас воспринимали как миссию "Вольного Дела"», — сказал он.

В свою очередь, студентов интересовало, какие проблемы в будущем станут для человечества ключевыми. «Вопросы мира и экологии», — ответил Дерипаска. — В какой среде вы будете жить, какой чистоты будет вода, воздух». Он отметил, что театр с древних времен является территорией мира и безопасности. «Мы люди, а люди находят компромиссы» — сказал основатель фонда.

Размышляя о том, как будет меняться театр, мхатовцы предположили, что переизбыток технологий приведет к дефициту живого контакта, поэтому театр будет становиться менее технологичным и более ориентированным на взаимодействие со зрителем. «Мне кажется, театр станет тактильным. Это будет зона объятий, теплоты» — сказал один из студентов. «Грань между сценой и залом будет стираться, и зритель сможет погрузиться в атмосферу Толстого, Достоевского», — отметил другой.

Студентов мастерской Виктора Рыжакова считают одним из самых музыкальных курсов Школы-студии, и на встрече ребята в очередной раз доказали это, в несколько голосов исполнив песню «Восемнадцать лет». Рыжаковцы вспоминали, как во время экспедиции пели эту песню на гребне Красноярской ГЭС при температуре минус 25 градусов по Цельсию.

В феврале фонд «Вольное Дело» организовал экспедицию студентов Школы-студии МХАТ в Красноярский край, где родился писатель Виктор Астафьев. Материалы и впечатления, полученные в этом путешествии, стали основой показанного спектакля.

Фонд «Вольное Дело» сотрудничает со Школой-студией МХАТ более 10 лет. Одно из важнейших направлений этой совместной работы — культурные акции, которые педагоги и студенты Школы-студии ежегодно проводят в российских регионах.

