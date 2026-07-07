Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:12, 7 июля 2026Россия

В Госдуме заявили о попытках Украины скрыть разгром в Константиновке

Белик: Украина попыталась скрыть свое фиаско в Константиновке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским попытались скрыть свое фиаско в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«Бои за Константиновку были тяжелыми, но всем было ясно, что российская армия идет вперед и уверенно наступает. Вот тогда-то и созрела подленькая мысль, что нужно везде кричать о том, что Константиновка не сдается и тщательно скрывать свои потери, потому что подобные плачевные результаты очень расстраивают главных европейских спонсоров», — подчеркнул Белик.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением

    Два российских региона остались без света из-за атаки ВСУ

    Раскрыта сумма потерь ЕС после отказа от российских энергоносителей

    Польша заявила о вернувшемся интересе Киева к обмену дронов на МиГ-29

    В Госдуме заявили о попытках Украины скрыть разгром в Константиновке

    Сборная Испании обыграла Португалию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

    Вагенкнехт потребовала немедленно сменить правительство Германии

    В сети возмутились голыми фото бывшей возлюбленной Бориса Березовского

    Машина вологодского губернатора встала на трассе без бензина

    Федерация футбола Франции пожаловалась в прокуратуру на оскорбление Мбаппе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok