Вагенкнехт потребовала немедленно сменить правительство Германии

Вагенкнехт потребовала отставки правительства Германии из-за долгов на оборону

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X потребовала срочной смены правительства Германии. Ранее немецкие власти заявили о планах привлечь более 200 миллиардов евро из-за роста расходов на оборону.

Правительство ФРГ одобрило 6 июля проект федерального бюджета на 2027 год. Чистый объем заимствований бюджета в следующем году составит 119 миллиардов евро.

«В следующем году ХДС/ХСС и СДПГ намерены взять на себя более 200 миллиардов новых долгов… Это правительство необходимо срочно сменить, пока оно окончательно не разорило Германию», — отметила Вагенкнехт.

Политик подчеркнула, что немецкое правительство привлекает новые заимствования с целью роста расходов на оборону, которые, по ее словам, уже к 2030 году составят 183 миллиарда евро. Она назвала действия немецких властей безответственными. По словам Вагенкнехт, в будущем почти каждый третий евро из федерального бюджета ФРГ будет потрачен на танки, дроны и истребители.

Ранее Сара Вагенкнехт рассказала, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток».

Кроме того, депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер также резко раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца.