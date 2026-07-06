Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:41, 6 июля 2026Россия

Машина вологодского губернатора встала на трассе без бензина

Авто губернатора Вологодской области Филимонова встало на трассе, когда кончился бензин
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Авто губернатора Вологодской области Георгия Филимонова встало на трассе на скоростном обходе Вологды, потому что в бензобаке закончилось топливо. Такой новостью поделился сам глава региона в Telegram-канале.

«Остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле», — рассказал Филимонов.

Губернатор был вынужден пересесть из служебного автомобиля в машину, водитель которой согласился его подвезти. По словам Филимонова, инцидент произошел из-за ситуации на топливном рынке в регионе.

Он добавил, что находится на связи с руководителями нефтяных компаний. Обсуждается возможность увеличить ежесуточный отпуск топлива с нефтебазы.

Ранее были названы несколько причин, повлиявших на топливный дефицит в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением

    Два российских региона остались без света из-за атаки ВСУ

    Раскрыта сумма потерь ЕС после отказа от российских энергоносителей

    Польша заявила о вернувшемся интересе Киева к обмену дронов на МиГ-29

    В Госдуме заявили о попытках Украины скрыть разгром в Константиновке

    Сборная Испании обыграла Португалию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

    Вагенкнехт потребовала немедленно сменить правительство Германии

    В сети возмутились голыми фото бывшей возлюбленной Бориса Березовского

    Машина вологодского губернатора встала на трассе без бензина

    Федерация футбола Франции пожаловалась в прокуратуру на оскорбление Мбаппе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok