Машина вологодского губернатора встала на трассе без бензина

Авто губернатора Вологодской области Филимонова встало на трассе, когда кончился бензин

Авто губернатора Вологодской области Георгия Филимонова встало на трассе на скоростном обходе Вологды, потому что в бензобаке закончилось топливо. Такой новостью поделился сам глава региона в Telegram-канале.

«Остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле», — рассказал Филимонов.

Губернатор был вынужден пересесть из служебного автомобиля в машину, водитель которой согласился его подвезти. По словам Филимонова, инцидент произошел из-за ситуации на топливном рынке в регионе.

Он добавил, что находится на связи с руководителями нефтяных компаний. Обсуждается возможность увеличить ежесуточный отпуск топлива с нефтебазы.

Ранее были названы несколько причин, повлиявших на топливный дефицит в России.