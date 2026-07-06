Машина вологодского губернатора встала на трассе без бензина

Авто губернатора Вологодской области Георгия Филимонова встало на трассе на скоростном обходе Вологды, потому что в бензобаке закончилось топливо. Такой новостью поделился сам глава региона в Telegram-канале.
«Остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле», — рассказал Филимонов.
Губернатор был вынужден пересесть из служебного автомобиля в машину, водитель которой согласился его подвезти. По словам Филимонова, инцидент произошел из-за ситуации на топливном рынке в регионе.
Он добавил, что находится на связи с руководителями нефтяных компаний. Обсуждается возможность увеличить ежесуточный отпуск топлива с нефтебазы.
Ранее были названы несколько причин, повлиявших на топливный дефицит в России.