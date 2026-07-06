Федерация футбола Франции пожаловалась в прокуратуру на оскорбление Мбаппе

Федерация футбола Франции пожаловалась в прокуратуру на расистское оскорбление Мбаппе

Федерация футбола Франции (FFF) пожаловалась в прокуратуру на расистское оскорбление форварда национальной сборной Килиана Мбаппе со стороны сенатора Парагвая Селесты Амарильи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Эти высказывания преступны и заслуживают порицания. Они должны преследоваться по закону как здесь, так и везде», — говорится в заявлении федерации.

Также FFF выразила готовность бороться с расизмом. «Федерация предлагает свою полную поддержку своему капитану, игрокам и, в более широком смысле, всем жертвам подобных оскорбительных высказываний. Они позорят тех, кто их делает, и тех, кто их распространяет», — отметили в FFF.

Ранее Амарилья назвала Мбаппе «уродливым камерунцем, который прикидывается французом». Также она заявила, что парагвайские футболисты должны были дать ему пощечину после матча 1/8 финала с французами, в котором они проиграли со счетом 0:1.