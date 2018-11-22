Фонд «Вольное Дело» откроет четыре новых приюта для собак

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» открывает приюты «Поводог» для бездомных собак в Наро-Фоминске, Красноярске, Иркутске и Абакане. Они оснащены современным оборудованием, в них работают кинологи и зоопсихологи, при каждом есть ветеринарная клиника, говорится в сообщении фонда.

Отмечается также, что во всех приютах созданы оптимальные условия для размещения собак, их обследования, лечения, психологической адаптации и базовой дрессировки. Там работают опытные кинологи и зоопсихологи, задачей которых является подготовка животных к передаче в семьи.

Все собаки, попадающие в приюты, проходят медицинский осмотр, чипируются, вакцинируются в соответствии с международными ветеринарными нормами и стерилизуются. Информация о каждом животном заносится в общую для всех приютов базу данных, с помощью которой специалисты подбирают собакам подходящие семьи.

Собаки из приютов «Поводог» здоровы, привиты, знают основные команды, дружелюбны к людям и животным. Забравшие животных хозяева всегда могут рассчитывать на помощь специалистов приютов, которые ответят на любые вопросы и помогут справиться с возникающими трудностями.

«Поводог» категорически против усыпления здоровых животных и никогда не избавляется от своих подопечных. Приюты всегда готовы принять собак обратно, если новые хозяева по каким-либо причинам примут решение от них отказаться.

Приюты будут заниматься не только спасением бездомных собак, но и проводить системную работу с населением, направленную на формирование культуры гуманного и ответственного отношения к животным. Также в планах фонда «Вольное Дело» проведение специальных акций и образовательных программ, уроков для школьников и тренингов для волонтеров, внедрение стандартов работы приютов «Поводог» по всей стране.

Первый приют «Поводог» был открыт фондом «Вольное Дело» по инициативе Олега Дерипаски в Сочи накануне XXII зимней Олимпиады. За пять лет работы приют забрал с улиц, вылечил и устроил в новые семьи более семисот пятидесяти собак. Фонд «Вольное Дело» планирует дальнейшее расширение программы защиты животных — в 2019 году начнется строительство приюта в Краснодарском крае.

Приюты «Поводог» приглашают всех желающих принять участие в новогоднем марафоне помощи бездомным животным. Подопечные приютов ждут волонтеров, которые смогут выгуливать и причесывать их, а также принимать участие в поиске для них новых хозяев. Заявки на участие в марафоне принимаются по адресу povodog@volnoe-delo.ru

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан предпринимателем Олегом Дерипаской в 2008 году. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда было реализовано более 500 проектов в 50 российских регионах.

