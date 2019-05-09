В Австрии русский храм провел службу в память о погибших во Второй мировой войне

В австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя, расположенном рядом с кладбищем, где хранятся останки советских воинов, в Храме святого Архистратига Божия Михаила 9 мая прошло торжественное богослужение в память о советских солдатах и офицерах, погибших в годы Второй мировой войны. Богослужение совершил иерей Владислав Азевс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда «Вольное Дело».

Обращаясь к прихожанам, Отец Владислав отметил, что День Победы объединяет всех людей, независимо от их национальности, вероисповедания и политических убеждений. Кроме Лаа, Отец Владислав проводит богослужения на местах захоронений советских воинов в 14 австрийских городах.

Храм святого Архистратига Божия Михаила был построен на средства российского промышленника Олега Дерипаски. Он находится рядом с кладбищем, где похоронены 500 советских солдат, погибших в Австрии в 1945 году. На этом кладбище похоронен дед Олега Дерипаски — гвардии младший лейтенант Тимофей Дерипаско. В апреле 1945 года он погиб в сражении под Лаа, ему было 26 лет.

Строительство православного храма в Лаа заняло несколько лет. При строительстве использовалась древняя технология ручной резьбы по камню. Строительные материалы доставлялись в Австрию из России. В сентябре 2018 года храм был освящен, с января 2019 года в нем проводятся регулярные богослужения.

Храм Архистратига Михаила — уменьшенная копия церкви Покрова на Нерли во Владимирской области. В 2016 году при поддержке Олега Дерипаски на Кубани была построена еще одна копия этой церкви — Свято-Владимирский храм. Он находится на его малой родине, в Усть-Лабинске (Краснодарский край).

В Австрии находится более трехсот советских воинских захоронений. Фонд «Вольное Дело» предлагает помощь тем, кто хочет посетить могилы родных, погибших в Австрии в годы Второй мировой войны.

Обращения принимаются по адресу info@volnoe-delo.ru или по телефону +7 (495) 653 81 43.