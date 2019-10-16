Путин потребовал дать тепло россиянам в затопленных регионах

В российских регионах, пострадавших от паводков, не должно быть сбоев с отоплением. Об этом заявил президент Владимир Путин в среду, 16 октября, на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и на Дальнем Востоке, передает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что практически везде уже наступил отопительный сезон, и должно быть «понятно и ясно», как пострадавшие регионы пройдут его. «Здесь не должно быть вообще никаких сбоев», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что до наступления холодов необходимо решить вопрос о строительстве жилья. В пострадавших регионах должны возвести около пяти тысяч домов. Очевидно, что до холодов все они построены быть не могут, сообщил президент, «но нужно понять, где люди будут жить».

Летом 2019 года Иркутская область и несколько регионов Дальнего Востока пережили масштабные паводки. В Приангарье погибли 25 человек, еще шестеро пропали без вести, сообщает ТАСС.

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