Назвавшая бичами пострадавших от паводка российская чиновница нашла новую работу

Бывшая начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оказавшаяся в центре скандала из-за оскорбления пострадавших от паводка в Тулуне, нашла новую работу в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Об этом сообщает «Пятый канал».

Алашкевич приняли на должность 23 сентября. Она стала заместителем директора по развитию музея. В учреждении подчеркнули, что бывшую чиновницу взяли на новый пост «согласно ее профессиональным качествам и опыту работы». Директор музея Владимир Тихонов заявил, что считает назначение Алашкевич на должность «квалифицированным для выполнения своих профессиональных обязанностей».

20 августа издание Irk.ru опубликовало аудиозапись с голосом, похожим на голос Алашкевич. На ней женщина оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, собравшихся на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

3 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы. Он уточнил, что данную информацию подтвердил губернатор региона Сергей Левченко. Высказывания чиновницы раскритиковал и сам Путин. 16 сентября Алашкевич сообщила, что написала заявление об увольнении.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек.

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