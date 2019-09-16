Раскритикованная Путиным чиновница решила подать в суд на журналистов

Начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами, намерена подать иск в суд на журналистов, которые «выстроили сложносочиненную схему», чтобы выяснить, в отпуске она или нет. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Мне стыдно за журналистов, которые даже не пытались выяснить правду. А зачем? Ведь за это платят деньги. Не знаю, где, на каких факультетах так учат журналистов, что они на размытом снимке могут определить марку часов и их стоимость. Могу любому из вас показать эти часы за 2 миллиона, купленные в обычном часовом магазине, стоимость которых 3 тысячи рублей. <...> В погоне за сенсацией журналисты даже забыли мой номер телефона, чтобы позвонить и проверить эти факты. Их задача проста: затоптать человека...» — написала она, обвинив журналистов телеканала РЕН ТВ в том, что те «обманным путем» проникли в ее квартиру ради сюжета.

Алашкевич также подтвердила информацию о своем увольнении и отметила, что теперь, «когда появилось свободное время», она намерена заняться «подготовкой исков к СМИ, которые бессовестно лгали все это время». «Потому что безнаказанно это оставлять нельзя!» — заключила чиновница.

20 августа издание Irk.ru опубликовало аудиозапись с голосом, похожим на голос Алашкевич. На ней женщина оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, собравшихся на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает чиновница на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. В ответ начальница пресс-службы заявила, что «не видит смысла туда таскаться». «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее», — говорит Алашкевич на аудиозаписи. Не исключено, что запись была смонтирована.

3 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы. Он уточнил, что данную информацию подтвердил губернатор региона Сергей Левченко. До этого высказывания чиновницы раскритиковал и сам Путин.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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