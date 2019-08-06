Пожары и наводнения подогрели интерес россиян к напиткам

Продажи питьевой бутилированной воды в Сибири резко подскочили. Спрос вырос в районах, которые пострадали от пожаров и паводков, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

За последние четыре недели в Иркутской области спрос бутилированной воды увеличился на 30 процентов, рассказал представитель продовольственной сети «Магнит». Местный ретейлер «Командор» также сообщил о трехкратном скачке продаж до более чем 10 тонн в неделю.

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Одной из причин роста спроса на бутилированную воду могла стать ошибка местного мобильного оператора, пишет «Комсомольская правда. Иркутск». По данным газеты, из-за ошибки геолокации оператор оповестил жителей Иркутска об опасности употребления воды из системы водоснабжения. Между тем за эпидемиологической ситуацией постоянно наблюдают, и вода в Иркутске «качественная, никаких нареканий не вызывает», сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что предупреждения касались только Тулуна и Нижнеудинска, оказавшихся в зоне подтопления.

В Новосибирске во время наибольшей интенсивности лесных пожаров спрос на безалкогольные напитки с 21 по 24 июля вырос на 1,5 процента, сообщила представитель торгового холдинга «Сибирский Гигант». Продажи прохладительных напитков и мороженого также выросли в минувшие выходные на 50 и 65 процентов соответственно из-за жаркой погоды в регионе.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня из-за проливных дождей и подъема уровня рек. Спустя месяц ситуация в регионе снова ухудшилась, и уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил критическую отметку. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, пропавшими без вести числятся шесть человек.

В начале июля начались лесные пожары в Сибири. К началу августа их площадь достигла почти трех миллионов гектаров. Режим чрезвычайно ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Дым от лесных пожаров в России достиг Казахстана, США и Канады.

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