В России нашли выигравших от пожаров в Сибири

От сибирских пожаров выигрывают жуки-златки пожарищ и короеды пожарищ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея Московского государственного университета (МГУ) Илья Гомыранов.

«Развитие некоторых животных напрямую зависит от пожаров. Один из самых ярких примеров — жуки-златки пожарищ, которые заселяют прикорневую часть молодых хвойных деревьев, поврежденных огнем, а также пни. Самки и самцы, чувствуя дым и тепло, массово слетаются на пожарища, где спариваются непосредственно на тлеющих бревнах. Ведь личинки этих жуков лучше всего развиваются в обугленной древесине. При этом в следующие годы развитие может повторяться уже на уцелевших деревьях», — сказал ученый.

Развитие короедов пожарищ в свою очередь происходит только в обгоревшей древесине, отметил Гомыранов.

Тем не менее, согласно пресс-секретарю, в результате локальных пожаров «больше всего страдают небольшие животные, которые не могут быстро убежать с охваченной огнем территории — это прежде всего разнообразные беспозвоночные (пауки, насекомые, моллюски и другие), мелкие птицы и небольшие млекопитающие (насекомоядные, грызуны и зайцеообразные)».

В августе главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана», орнитолог Игорь Карякин сообщил, что четыре пятых потомства хищных птиц в Сибири погибло из-за проливных дождей, снега и дыма от пожаров.

В период с 23 по 30 июля НАСА зарегистрировало 262 067 источников пожаров в России, дым от которых достиг США и Канады 1 августа. На 30 июля площадь пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс (примерно равно территории Крыма или двух Калининградских областей).

В июле 2017 года сообщалось, что российские ученые из Института леса имени Владимира Сукачева (Красноярск) Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) полагают, что во второй половине XXI века начнется заселение Сибири широколиственными лесами, сопровождающееся масштабными пожарами.

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