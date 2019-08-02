Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По подсчетам ведомства, ущерб от 7,6 тысячи лесных пожаров за указанный период составил 2,4 миллиарда рублей. Потери за 2018 год оценили в 20 миллиардов рублей.

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Кроме того, площадь лесных пожаров за последние три года увеличилась в 3,2 раза, а число возгораний выросло на 12 процентов, отметили в ведомстве. Причинами такой ситуации стали нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны, а также низкий уровень противопожарных мероприятий.

«Счетная палата неоднократно обращала внимание на отсутствие уполномоченного органа и источников финансового обеспечения тушения природных пожаров. Однако проблема не решена до сих пор. Неурегулированность этого вопроса приводит к бесконтрольному распространению пожаров, экономическим и экологическим потерям», — подчеркнули в ведомстве.

В период с 23 по 30 июля НАСА зарегистрировало 262 067 источников пожаров в России, дым от которых достиг США и Канады 1 августа. На 30 июля площадь пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс (примерно равно территории Крыма или двух Калининградских областей).

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