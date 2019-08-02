Военный летчик рассказал об особом методе тушения пожаров в Сибири

Командир экипажа самолета Ил-76 майор Андрей Черных рассказал об особенном методе тушения пожаров в российских лесах. В интервью телеканалу «Звезда» летчик заявил, что штурманская служба разработала для тушения эпицентров возгорания специальную методику.

Черных, говоря о методе военных, сообщил, что один самолет летит над вторым, выше на 300 метров, чтобы корректировать курс самолета с водой. Таким образом возрастает вероятность с первого раза доставить воду прямо в центр очага, потушив его полностью или частично.

Высота, с которой самолет Ил-76 сможет потушить пожар, составляет от 50 до 100 метров. С помощью выливного авиаприбора самолет, который летит снизу, должен доставить воду, несмотря на застилающий воздух дым. Емкость каждого прибора с водой вмещает в себя 42 тонны. Экипажи, которые привлекают для данной задачи, проходили специальное обучение и уже участвовали в тушении пожаров.

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Следователи 1 августа возбудили первое уголовное дело о пожарах в Сибири. Должностных лиц Министерства лесного хозяйства Красноярского края подозревают в халатности.

В пяти российских регионах действует режим чрезвычайной ситуации, самые большие площади возгорания наблюдаются в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

1 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди в Иркутской области не спасут ситуацию. Причиной всему ветер, который уносит продукты горения, и осадки не успевают сформироваться над очагами возгорания. В настоящий момент в регионах сохраняется высокая пожароопасность из-за погодных условий.

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