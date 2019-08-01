Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Следователи возбудили первое уголовное дело о пожарах в Красноярском крае. Об этом в четверг, 1 августа, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России (СКР).

Должностных лиц министерства лесного хозяйства региона заподозрили в халатности. По версии следствия, в период с марта по август они не принимали мер, направленных на ликвидацию лесных пожаров, которые в итоге «распространились на значительные территории».

В самом министерстве, лесопожарном центре и региональном управлении МЧС проводятся обыски. Сумма ущерба, причиненного лесными пожарами, устанавливается.

По последним данным, площадь лесных пожаров в России возросла до трех миллионов гектаров. В пяти российских регионах действует режим чрезвычайной ситуации. Особенно сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Там для тушения пожаров вызовут искусственные дожди.

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