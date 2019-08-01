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Назвавший бессмыслицей тушение пожаров губернатор поблагодарил Путина

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Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь региону в тушении масштабных лесных пожаров. Его цитирует ТАСС в четверг, 1 августа.

«Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы», — сказал он.

Усс также выразил уверенность в том, что самое ближайшее время ситуация радикально улучшится.

Накануне Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС приказал Минобороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

29 июля красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным, так как это «обычное природное явление». По его словам, нет никакой необходимости отправлять десантников для борьбы с огнем. В МЧС России возразили Уссу, напомнив, что в дыму уже находятся населенные пункты, а потому экономические соображения должны отойти на второй план.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров увеличилась до трех миллионов гектаров. Самые сильные пожары наблюдаются в Иркутской области и в Красноярском крае.

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