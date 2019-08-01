Пара россиян поехала почти за тысячу километров тушить лесные пожары

Жители города Киселевск Кемеровской области Надежда и Владимир поехали в Красноярск, чтобы помочь в тушении лесных пожаров. Об этом они рассказали NGS 24.

Девушка рассказала, что идея возникла после появления дыма из Сибири в их городе. Молодые люди выбрали Красноярск, потому что он ближе всего.

«Верите, нет — никогда в жизни не занималась волонтерской деятельностью или тушением пожаров. Я стилист-парикмахер. Потому что несколько ночей после пожаров небо так затянуло, что небо было просто черным. Ну сколько можно?» — рассказала Надежда.

Она отметила, что вместе с молодым человеком записывала видеообращение, но никто из местных не поехал с ними. В Красноярске пара собирается найти волонтеров и поехать в Богучанский район, а также присоединиться к местным пожарным. Они пока не знают, сколько времени проведут в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае и Иркутской области, где наблюдается наиболее сложная обстановка с возгораниями, вызовут искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары. По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до 3 миллионов гектаров. Как сообщали в МЧС, причиной распространения пожаров на большой площади стали недостаточные усилия по ликвидации очагов возгораний.

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