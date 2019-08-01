Тушение пожаров в российском регионе попало на видео

НТВ / Telegram

Видеоролик, запечатлевший тушение пожаров в Красноярском крае, опубликовал телеканал НТВ в своем Telegram-канале. На записи видно, как вертолет черпает резервуаром воду из водоема, после чего ее сбрасывают на горящие леса.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до 3 миллионов гектаров. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и Красноярском крае. Как сообщали в МЧС, причиной распространения пожаров на большой площади стали недостаточные усилия по ликвидации очагов возгораний.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае и Иркутской области вызовут искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары. Осадки, вызванные при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам остановить распространение пожаров.

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