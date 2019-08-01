Сибирские пожары сняли из космоса

Очаги пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири засняли из космоса. Снимки опубликованы на сайте госкорпорации «Роскосмос».

За чрезвычайной ситуацией в российских регионах в период с 25 июля по 1 августа следил Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем». Кроме того, как добавили в госкорпорации, проводился мониторинг наводнения в Хабаровском крае и Амурской области. С космоса наблюдают и за подтоплениями в Туве, Пермском крае.

Ранее 1 августа в МЧС России сообщили, что именно недостаточные меры тушения очагов возгорания являются причиной распространения пожаров на большой территории. В пострадавшие регионы Сибири докладывались прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза, однако активных мер по тушению большинства из очагов приняты не были. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету и Генпрокуратуре начать проверку для выявления умышленных поджогов леса.

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31 августа президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами. Путин заверил, что при необходимости Москва воспользуется предложением.

По последним данным, площадь лесных пожаров в России возросла до трех миллионов гектаров. В пяти российских регионах действует режим чрезвычайно ситуации. Сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Для тушения пожаров вызовут искусственные дожди.

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