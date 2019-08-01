Россиян предупредили об ухудшении ситуации с лесными пожарами

Климатические изменению в России приведут к тому, что ситуация с лесными пожарами будет ухудшаться с каждым годом. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко, передает ТАСС.

По его словам, на севере России обстановка даже тяжелее, чем в остальных регионах, поскольку средний рост температуры в некоторых районах Сибири уже превышает 8-10 градусов. «Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, соответственно, температуры будут повышаться — не по экспоненте, но значительными темпами, выше, чем средние [показатели] по миру», — отметил Яковенко.

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В связи с этим глава Росгидромета посоветовал россиянам постараться «адаптироваться» и внимательнее относиться к мерам пожарной безопасности.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку для выявления умышленных поджогов леса в Сибири. Также Медведев распорядился ввести контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и за состоянием здоровья местных жителей в тех населенных пунктах, где может быть задымление от пожаров.

31 июля глава правительства пообещал, что на борьбу с огнем выделят дополнительные средства из резервного фонда правительства. Президент Владимир Путин приказал армии присоединиться к тушению лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Военные намерены справиться с возгораниями в течение пяти дней.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям выдали маски.

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