Из выловленных в затопленном российском городе вещей сшили модную одежду

Дизайнеры из Тулуна, где летом произошло наводнение, презентовали экологичную линейку одежды из спасенных вещей. Об этом модельер Светлана Шишкарева сообщила ТАСС во вторник, 2 октября.

По словам Шишкаревой, одежда, которая находилась в доме у мастера, — единственное имущество, которое уцелело при паводке. «Я увидела, что не все потеряло свои цвета, качество, вещи прошли невероятную проверку на прочность, и мы представили полные луки от тулунских мастеров», — рассказала модельер.

Из этих вещей — вторсырья — дизайнеры создали модную коллекцию и представили ее в Иркутске. В настоящий момент они ищут площадку, на которой можно было бы ее продать.

Как сообщила Шишкарева, некоторые предметы коллекции сшиты из ажурных хлопковых нитей, которые раньше поставлялись на тулунские угольные разрезы в качестве технического материала, а работавшие в то время горными инженерами женщины изготавливали из них вещи.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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