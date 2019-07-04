Москвичам предложат экологичную одежду

Музей современного искусства «Гараж» выпустил коллекцию одежды и аксессуаров из экологичных материалов, посвященную выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030 — 2100». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В линейку вошли футболки и худи с принтом Human Nature, холщовые сумки-шоперы с надписью «No plan(et)», сшитые из старых рекламных носителей музея, открытки, блокноты и закладки из переработанной бумаги. Дизайнеры также разработали чехлы для ноутбуков, кошельки и обложки на паспорт, изготовленные из пленки, которая осталась после монтажа летнего кинотеатра Garage Screen.

Проект музея Гараж «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030 — 2100» посвящен проблемам окружающей среды. Его цель — изменить представление людей об экологии и побудить их задуматься о природе. Работы около 50 художников будут представлены в музее с 28 июня по 1 декабря.

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