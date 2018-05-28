Воспетую Шнуром обувь сделали из вторсырья

Французский бренд Christian Louboutin выпустил новую линию обуви и сумок, сделанных из бумаги и картона, сообщает Hypebae.

В коллекцию Loubikraft вошли классические остроносые туфли-лодочки, ботильоны, кроссовки и сумка-клатч. Все предметы изготовлены из крафт-бумаги и картонных коробок, покрытых прозрачной оболочкой из полиэтилена, а также украшены вставками фирменного красного цвета и белым логотипом Christian Louboutin.

Коллекция будет доступна с 31 мая по цене от 645 евро.

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Компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. Отличительный знак обуви — ярко-красная подошва.

В феврале дизайнеру Кристиану Лубутену отказали в эксклюзивном праве на красную подошву. Генеральный адвокат Европейского суда юстиции в Люксембурге объяснил, что цвет подошвы не может считаться зарегистрированной маркой и не подлежит защите в рамках права на интеллектуальную собственность.

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