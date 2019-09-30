Обвиненных Путиным в некомпетентности чиновников наградят миллионами рублей

Законодательное собрание Иркутской области заложило в бюджет 336 миллионов рублей на премии чиновникам за ликвидацию последствий паводка. Об этом заявил вице-спикер областного парламента Александр Ведерников, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, речь идет о муниципалитетах, которые не располагают средствами на поощрение своих сотрудников.

2 сентября президент России Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область раскритиковал действия местных властей по ликвидации последствий наводнений. Работу чиновников одного из наиболее пострадавших от наводнения районов он назвал некомпетентной. Путин остался недоволен мэром Нижнеудинска Александром Путовым, который «говорит, что их [денег на выплаты пострадавшим от паводка] не видел». «Это ж непорядок — это явное проявление некомпетентности», — сказал президент.

Кроме того, при изучении документов на совещании о решении жилищных проблем пострадавших от наводнения граждан Путин некоторое время молчал, а потом произнес «м-да». «Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — отметил президент, комментируя работу по восстановлению Иркутской области.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. 27 июля в результате ливней произошла вторая волна паводков, которая затронула восемь районов региона. На следующий день уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Утром 30 июля вода поднялась до 1016 сантиметров.

За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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