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Путин обвинил в некомпетентности мэра подтопленного российского города

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал некомпетентной работу мэра Нижнеудинска Александра Путова в ликвидации последствий наводнений. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам российского лидера, речь идет о невыплате денег сотрудникам компании, которые участвовали в ликвидации последствий паводка в Иркутской области. «Вы говорите, что деньги есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди сидят без денег. Это ж непорядок — это явное проявление некомпетентности», — сказал Путин. Как добавил глава государства, при решении вопросов по устранению последствий наводнения в регионе возникает много волокиты и управленческих сбоев.

Отдельно президент отметил необходимость оперативно создать план по возвращению бизнеса. «Разговаривали сегодня со многими предпринимателями, для активизации хозяйственной жизни, экономической жизни нужно просто, во всяком случае здесь, сделать отдельный план экономического развития города», — сказал он. Также Путин обязал всех местных чиновников посетить пострадавшие от паводка населенные пункты.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. 27 июля в результате ливней произошла вторая волна паводка, которая затронула восемь районов региона. На следующий день уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Утром 30 июля вода поднялась до 1016 сантиметров.

За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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