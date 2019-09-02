Фотограф показал катастрофические последствия наводнения в Тулуне

Новосибирский фотограф Роман Шаленкин сфотографировал полегшие деревья и смытые дома на месте наводнения в Тулуне, кадры он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Шаленкин рассказал, что возвращался со съемки, когда увидел ровно поваленные деревья. Остановившись, он также увидел «сбившиеся в кучу останки домов».

«Ни души. Тишина. И только протяжный вой и злобное рычание собак раздаётся над лесом. Я подъезжал к окрестностям Тулуна», — написал фотограф.

Фото опубликовано @shalenkin

Он отметил, что в Тулуне ведут работы по устранению последствий паводка, но половина города остается подтопленной. По словам Шаленкина, в городе находятся более 300 бездомных собак, которые сбиваются в стаи и представляют опасность для людей.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в области унесли жизни 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

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