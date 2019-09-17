Путин дал новое поручение по подтопленцам

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам лично посетить пострадавшие от паводков регионы. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 сентября.

Глава государства отметил, что нельзя оставлять людей один на один с проблемами. «Каждый пострадавший должен получить поддержку», — подчеркнул он.

Путин посетовал на то, что пострадавшие от паводков зачастую сталкиваются с худшими чертами бюрократии — черствостью и формализмом. В целом президент остался недоволен работой чиновников по ликвидации последствий паводков.

Ранее Путин дал несколько поручений об оказании помощи гражданам, пострадавшим во время наводнения в Иркутской области, которое произошло в конце июня. Сильнее всего пострадал город Тулун.

В частности, местным властям надлежало организовать работу по выплатам пострадавшим, подготовить план действий по восстановлению жилья в максимально краткие сроки. В июле после визита в пострадавший регион Путин устроил чиновникам разнос. Он возмутился тем, что многие не могут получить положенные им по закону выплаты. Глава государства обвинил чиновников в хамском отношении к жителям.

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