Мутко разнес работу по ремонту жилья подтопленцев

Основные сроки восстановления жилья, пострадавшего от паводков в Иркутской области, нарушены, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 24 октября.

«Это не стройка, которая идет. Это не темпы, это баловство какое-то», — сказал Мутко на заседании возглавляемой им комиссии по ликвидации последствий наводнения.

Он отметил, что в некоторых городах «вообще конь не валялся» — к примеру, в Нижнеудинске. В лучшем случае, по его словам, ведутся работы по восстановлению дорог и инженерных объектов.

Мутко добавил, что половина местных жителей недовольны ходом восстановления региона. Вице-премьер заявил, что если ситуация не изменится, эти вопросы начнет решать федеральный центр.

В середине октября президент Владимир Путин потребовал как можно скорее завершить работы по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Он заверил, что результаты проинспектирует лично.

В начале того же месяца Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения. После этого он несколько раз критиковал работу чиновников.

Минувшим летом из-за сильных паводков в Иркутской области было подтоплено 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек. Особенно сильные разрушения зафиксированы в городах Тулун и Нижнеудинск.

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