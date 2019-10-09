Мутко отругал застройщиков за плохое качество жилья

Курирующий строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко отреагировал на жалобы российских застройщиков на «потребительский терроризм» покупателей жилья, отметив, что повод для претензий дает низкое качество жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник заявил, что причина, отчасти, кроется в стандартах строительства. «Мы же видим, как сегодня возводится жилье. По нему нет стандартов, создаются голые стены и даже стяжки нет на полу. И какие требования к качеству? Я не думаю, что мы должны только встать на сторону застройщиков. Мы должны думать и о гражданах, которые свои деньги приносят», — сказал он журналистам.

Мутко добавил, что в России нужно ввести четкие критерии качества жилья и требований к тому, в каком виде должны сдаваться квартиры. «А дальше, извините, стройте качественно! И тогда никто претензии не будет предъявлять», — заключил вице-премьер.

С жалобами на «потребительский терроризм» застройщики обратились к Мутко в начале октября 2019-го. Представители строительных компаний обратили внимание вице-премьера на удручающее количество исков от покупателей, требующих неустоек за недостатки построенного жилья.

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